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Beykoz’da kamyonet alev alev yandı

Beykoz TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Beykoz’da kamyonet alev alev yandı

Yangın, saat 14.15 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetin kasası seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Beykoz’da kamyonet alev alev yandı 1

Alevler bir anda büyüyünce yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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yangın
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