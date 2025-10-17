HABER

Beykoz’da seyir halindeki servis minibüsü devrildi: 3 yaralı

Beykoz’da otoyolda seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği lazada 3 kişi yaralandı.

Olay 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Molla Gürani Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Römork yüklü işçi servisi seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde polis ekipleri otoyolda 3 şeridi kapatarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Devrilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla beraber trafik akışı yeniden normale döndü.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

