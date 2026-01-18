Beylikdüzü kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Beylikdüzü’nde de etkisini gösterdi. Yol kenarları, üst geçitler ve araçlar beyaza büründü. TÜYAP istikametinde ise karla kaplanan araziler, havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır