HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beylikdüzü kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

İstanbul Beylikdüzü’nde karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi.

Beylikdüzü kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Beylikdüzü’nde de etkisini gösterdi. Yol kenarları, üst geçitler ve araçlar beyaza büründü. TÜYAP istikametinde ise karla kaplanan araziler, havadan görüntülendi.

Beylikdüzü kar yağışı sonrası havadan görüntülendi 1

Beylikdüzü kar yağışı sonrası havadan görüntülendi 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıManavgat’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Altınözü’nde hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandıAltınözü’nde hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.