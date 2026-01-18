Beylikdüzü kar yağışı sonrası havadan görüntülendi
İstanbul Beylikdüzü’nde karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi.
18.01.2026 10:44
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Beylikdüzü’nde de etkisini gösterdi. Yol kenarları, üst geçitler ve araçlar beyaza büründü. TÜYAP istikametinde ise karla kaplanan araziler, havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
