Beylikdüzü’nde direğe çarpan araç takla attı

Beylikdüzü’nde seyir halindeki bir aracın sürücüsü, dalgınlıkla elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Yakuplu Hürriyet Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki sürücü, bir anlık dalgınlık ile direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle araç takla atarak yolun ortasında durdu. Uzun süre yol trafiğe kapanırken, durumu gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araç çekildikten sonra yol eski haline döndü. Yaşanan o kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

