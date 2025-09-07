Beylikdüzü'nde doğum günü kutlamasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda organizasyon yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir doğum günü kutlaması esnasında organizasyon yapılan mekanının sahibi ile müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iş yeri sahibi müşterisini silahla elinden vurarak yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Müşterinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iş yeri sahibinin silahı ile ateş ettiği ve davetlilerin panik içinde çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

