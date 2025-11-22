HABER

Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu: 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik polisi, Beylikdüzü’nde bir eve yaptığı operasyonda 107 uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Narkotik polisi, Beylikdüzü’nde bir eve yaptığı operasyonda 107 uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Beylikdüzü’nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 16 Kasım günü adrese baskın düzenleyen ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo satışa hazır metamfetamin, 28,5 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan madde olmak üzere toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon anı kameraya da yansıdı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Beylikdüzü narkotik
