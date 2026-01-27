HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beylikdüzü’nde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın öldü

Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

Beylikdüzü’nde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın öldü

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.E. adlı kadına, seyir halindeki 34 LCS 976 plakalı servis minibüsü çarptı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA OTOMOBİL ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

27 Ocak 2026
27 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mobilyaların içine gizlemişler! İskenderun Limanı’nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildiMobilyaların içine gizlemişler! İskenderun Limanı’nda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 13 yaralıMersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 13 yaralı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

Tekrar kar geliyor! Yarıyıl tatili uzayabilir

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.