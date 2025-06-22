Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Barış Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halindeki 34 YL 924 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce aydınlatma direğine daha sonra D-100'de ilerleyen 16 AYP 184 ve 34 VG 7731 plakalı iki otomobile çarptı.

Kazada M.D ve yanında bulunan D.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki yaralıdan biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yan yolda ilerleyen otomobilin aydınlatma direğine çarptığı anlar yer alıyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır