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Beylikdüzü’nde araca saldırı görüntüleri üzerine 180 bin lira ceza

İstanbul Beylikdüzü’nde aracından inerek tartıştığı sürücüye saldıran kişi yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Beylikdüzü’nde araca saldırı görüntüleri üzerine 180 bin lira ceza

İddiaya göre, Beylikdüzü’ne geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir sürücü, aracından inerek trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, sanal devriye çalışmaları kapsamında görüntüler incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücü Y.B. tespit edildi. Yakalanan sürücüye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ihlalinden toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü Y.B., hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezi amirliğine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Beylikdüzü
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