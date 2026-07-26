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Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde son günlerde artan yılan ihbarları üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yerleşim alanlarına giren yılanları yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor.

Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle’de R.Ö.’ye ait evin bahçesinde bulunan odun yığınlarının arasına yılan girdi. Yılanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel yakalama aparatı kullanarak yılanı kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yakalanan yılan, yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı. İlçe genelinde son günlerde farklı noktalardan gelen yılan ihbarlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaşların yılan gördüklerinde hayvanlara müdahale etmemeleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ya da itfaiye ekiplerine haber vermeleri gerektiğini belirtti. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz aylarında yılanların daha sık görülebileceği ifade edildi.

Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi 1

Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi 2

Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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