Beylikdüzü'nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı

Beylikdüzü’nde bir çifti, polis-savcı yalanıyla 23 milyon 250 bin lira dolandıran 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı

Beylikdüzü’nde bir çifti, polis-savcı yalanıyla 23 milyon 250 bin lira dolandıran 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 yaşındaki İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 6 ve 17 Ekim tarihlerinde Beylikdüzü’nde yaşayan M.A.Ö. ve Z.Ö. çifti, kendilerini telefonda "polis-savcı" olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle istedikleri 7 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyalarını elden teslim etti. Kalan 16 milyon lira parayı da 7 farklı banka hesabına gönderdi.

Toplam 23 milyon 250 bin lira değerindeki dolandırıcılığın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, dolandırıcılığa karışan 4 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan suça sürüklenen çocuk A.E.H., O.D.(42), M.A.S.(31) ve İ.T.(18) emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 suç kaydı bulunduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

