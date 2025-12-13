HABER

Masaj salonlarına fuhuş baskını: Kurdukları sistem şaşkına çevirdi!

Edirne'de masaj salonlarına yönelik yürütülen 3 aylık takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gizli bölmeler ve denetimlere karşı kurulan zil sistemlerinin ortaya çıkarıldığı baskınlarda çok sayıda materyale el konuldu. Bazı mekanlarda müşteri olarak gelen erkek şahıslara fuhuş amaçlı teklifler yapıldığı, fuhuş için yer temin edilip aracılık yapıldı ve çalışan kadın şahıslara fuhuş yaptırmak suretiyle haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Edirne'de polisin masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Salonlarda gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi bulundu.

3 AY SÜREN TAKİP!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarına yönelik yaptığı çalışmada, bazı mekanların işletme faaliyet konusu dışında hareket ederek, müşteri olarak gelen erkek şahıslara fuhuş amaçlı teklifler yaptığı, fuhuş için yer temin ettiği ve aracılık yaptığı, çalışan kadın şahıslara fuhuş yaptırmak suretiyle haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden birinin, 'Birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan' 11 yıl 1 ay ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 'silahlı yağlı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da hakkında yakalama kararı çıkarıldığı saptandı.

ZİL SİSTEMİ KURMUŞLAR

İşletmelerde yapılan kontrollerde gizle bölmeler ile denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu ortaya çıkarıldı.

Aramalarda; dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ile randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu.

Operasyonla ilgili salonlarda çalışan 29 kadının mağdur sıfatıyla, fuhuş yaptığı tespit edilen veya teklif yapılan 19 kişinin de bilgi alma amaçlı beyanlarına başvuruldu.

Kaynak: DHA

