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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi! "Ses kaydındaki ses bana ait değil”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 16:01
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Güney, ses kaydında ne adının geçtiğini ne de sesin kendisine ait olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi! "Ses kaydındaki ses bana ait değil”

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bulunmadığım, katılmadığım, haberdar olmadığım bir toplantı sırasında alındığı söylenen bir ses kaydı bahane gösterilerek verilen, İstanbul İl Kongremizle ilgili bir şikayet dilekçesine istinaden ifadeye çağrıldım. Şikayet dilekçesinde adımın geçtiğini ve tarafıma yöneltilen suçlamaları ifade verdiğim esnada öğrendim. Şikayete konulan ses kaydında bulunan ses bana ait olmadığı gibi, bahse konu kayıtta adım dahi geçmemektedir. Söz konusu ses kaydının alındığı ortamda bulunmadığım HTS kayıtları incelendiğinde de ortaya çıkacaktır" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra açıklama yaptı. Güney açıklamasında şöyle konuştu:

"Adımın bu tip bir mesele ile gündeme gelmesini arzu etmezdim. Ancak bu tip çirkin iftiralar ile ifadeye çağrılmam üzerine vatandaşlarımızın da meraklandığının, endişelendiğinin farkındayım. Bu nedenle bir açıklama yapma gereği duyuyorum.

"Bulunmadığım, katılmadığım, haberdar olmadığım bir toplantı sırasında alındığı söylenen bir ses kaydı bahane gösterilerek verilen, İstanbul İl Kongremizle ilgili bir şikayet dilekçesine istinaden ifadeye çağrıldım. Şikayet dilekçesinde adımın geçtiğini ve tarafıma yöneltilen suçlamaları ifade verdiğim esnada öğrendim.

"Şikayete konulan ses kaydında bulunan ses bana ait olmadığı gibi, bahse konu kayıtta adım dahi geçmemektedir. Söz konusu ses kaydının alındığı ortamda bulunmadığım HTS kayıtları incelendiğinde de ortaya çıkacaktır.

inan_guney

"İstanbul İl Kongremiz sırasında, Cemal Canpolat sevdiğimiz bir ağabeyimiz olsa da, partimizdeki değişim sürecine destek olarak İstanbul İl Kongremizde Özgür Çelik'i destekleme kararı aldım. Halen de İl Başkanımız Özgür Çelik ile siyasi yol arkadaşlığım devam etmektedir. İstanbul İl Kongremizin ardından gerçekleştirdiğimiz Büyük Kurultayımızda sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i destekledim.

"Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde, kongrelerimiz, kongre salonunda sonuçlanır. Adaylar kucaklaşıp örgütü elele selamlar. Ve biz de geleneklerimize uygun bir şekilde kongre gündemini geride bıraktık ve tümüyle memleketin meselelerine odaklandık. Gençlik yıllarımdan itibaren partimizden öğrendiğimiz ilke ve demokrasi kültürü de böyledir.

"Kimliği belirsiz kişilerce yayılan ve kötü niyetli olduğu açık ses kaydının mağduru durumundayım. İftira niteliğindeki bu şikayet ile adımı lekelemek için beyhude çaba içinde olan isimlere karşı her türlü hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim.

"Sayın savcımıza ve adliye personelimize özenlerinden dolayı teşekkür ederim. Mesajlarıyla yanımda olan komşularımıza, partili yol arkadaşlarıma, farklı partilerden siyasetçilerin dayanışma destekleri için minnettarım."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet İstanbul Beyoğlu Belediyesi ifade İnan Güney
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