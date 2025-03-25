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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
25.03.2025 11:23
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CHP'deki hareketli günler devam ediyor. Son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadeye çağrıldığı belirtildi. Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çağrıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadeye çağrılmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" açıklaması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu İnan Güney
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