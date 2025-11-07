HABER

Beyoğlu’nda ahşap binada kısmi çökme: 2 bina tahliye edildi

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk ahşap binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yakındaki 2 bina tedbiren tahliye edildi.

Beyoğlu’nda ahşap binada kısmi çökme: 2 bina tahliye edildi

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Yakındaki 2 bina tedbiren tahliye edilirken sokak trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

"Çok korktuk hala endişeliyiz"
Tahliye edilen binada yaşayan Melek Kuru, "Tam olay anında apartmanın içerisinde oturuyordum. Çok yoğun bir gürültü sesi duydum. Tahtaların düştüğüne şahit oldum. Uzun zamandır da yıkılma aşamasındaydı. Yıkılmasını bekliyorduk. Çok korktuk. Hala endişeliyiz. Yıkılmasını istiyoruz çünkü burada çocuklarımız var ve oynuyorlar. Hala tehlike devam ediyor. Burada uzun yıllardır kimse oturmuyor. Ev sahiplerine ulaşılamıyor. Ben evime girmek istiyorum ama giremiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yıkılmazsa çok büyük tehlikesi var"
Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Sibel Evcil ise, "Uzun yıllardır burada otururuz. Ev 6 yıldır boş. Son 2 yıldır da yıkılma tehlikesi var. Ama son 1 senedir yağmur aldıkça ev yan yatmaya başladı. Bir sürü çocuğumuz var bahçede. Yıkılmazsa çok büyük tehlikesi var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

