HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beyoğlu'nda eğlence mekanında kanlı kavga: 'Kız arkadaşıma sarkıntılık etti' iddiası

İçerik devam ediyor

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında 'sarkıntılık' iddiasıyla ortalık karıştı. Abdullah Kemal D. (30), kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddiasıyla Ömer G.'ye saldırdı. Abdullah Kemal D., elinde cam bardakla Ömer G.'yi boğazından yaraladı ve kafa atarak darbetti. Olayın ardından saldırgan tutuklanırken, kavga anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’ndeki 25 Mayıs Çarşamba günü 01.30 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde eğlence mekanına giden Ömer G. eğlenmeye başladı.

Beyoğlu nda eğlence mekanında kanlı kavga: Kız arkadaşıma sarkıntılık etti iddiası 1

CAM BARDAKLA SALDIRDI

Bir süre sonra mekandaki bir kişi, kendisine cam bardakla saldırdı. Kavga çıkması üzerine Ömer G., kendisine saldıran kişi tarafından kafa atılarak darbedildi.

Beyoğlu nda eğlence mekanında kanlı kavga: Kız arkadaşıma sarkıntılık etti iddiası 2

BOĞAZINDAN YARALANDI

Bardakla saldırıya uğrayan ve boğazından yaralanan Ömer G. için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Beyoğlu nda eğlence mekanında kanlı kavga: Kız arkadaşıma sarkıntılık etti iddiası 3

"KIZ ARKADAŞIMA SARKINTILIK ETTİ" İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın Abdullah Kemal D. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, tanımadığı bir kişinin kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini, ardından kendisine saldırdığını ve elindeki bardağın kırılarak elini kestiğini söylediği öğrenildi.

Beyoğlu nda eğlence mekanında kanlı kavga: Kız arkadaşıma sarkıntılık etti iddiası 4

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdullah Kemal D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah Kemal D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu nda eğlence mekanında kanlı kavga: Kız arkadaşıma sarkıntılık etti iddiası 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem olduGözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Son dakika | İkisi de ekranlardan tanınıyor! Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındıSon dakika | İkisi de ekranlardan tanınıyor! Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.