Beyoğlu'nda eğlence mekanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta yer alan 4 katlı binadaki eğlence mekanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk dildi.

EĞLENCE MEKANINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı katındaki yangın büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında eğlence mekanında bulunan vatandaşlar da tedbir amaçlı olarak binadan tahliye edildi. Yangın nedeniyle eğlence mekanında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır