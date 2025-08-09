HABER

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda aynı yönde ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen 3 servis minibüsü ve hafif ticari araç çarpıştı.

Beyoğlu nda zincirleme trafik kazası: 8 yaralı 1

8 YARALI

Kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.(DHA)

