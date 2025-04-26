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Beyşehir'deki festivalde yöresel lezzetler de görücüye çıkarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen festivalde yöresel lezzetler de görücüye çıkarıldı.

Beyşehir'deki festivalde yöresel lezzetler de görücüye çıkarıldı

Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu tarafından yaklaşan eğitim yılı sonu dolayısıyla geleneksel Beyşehir Gastronomi Festivali düzenlendi. Festivalde yapılan protokol konuşmalarının ardından kampüste Beyşehir Aşçılık ve Gastronomi Topluluğu mensubu öğrencileri hünerlerini sergileyerek görücüye çıkarılan aralarında Beyşehir'e özel tat ve lezzetlerin de yer aldığı Türk mutfağına ait lezzetler ilçe protokol mensupları ile davetlilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte Türk mangal kültürü de gözler önüne serildi.

Festivale, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ali Akkanat MYO Müdürü Öğretim Görevlisi İbrahim Akdağ, dekanlar, akademisyenler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler ile velileri katıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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