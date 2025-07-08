Beyşehir’de hibe destekli ekilen yem bitkilerinde hasat sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde arazilerde hibe desteğiyle ekimi yapılan yem bitkilerinde hasat dönemi devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat dönemi dolayısıyla sahaya çıkarak hibe desteğiyle yem bitkisi ekimi yapılan arazilerde incelemelerde bulundu. Verimli bir üretim ve sağlıklı hayvancılık için mesaisini sürdüren ekipler, arazi kontrollerinde üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirmelerde de bulundu. Üreticilerin desteklerden eksiksiz faydalanabilmesi ve doğru uygulamaların yerinde takibi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, ilgililer sağlıklı hayvancılığın temelinin kaliteli yemden geçtiğini vurguladı.

(İHA)