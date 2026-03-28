Beyşehir’de otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 42 K 3750 plakalı otomobil, yeni hastane yolundan Mehmet Akif Ersoy Caddesi Seydişehir çevre yoluna çıkışı esnasında çevre yolunda seyir halinde olan 33 CPM 91 plakalı tırla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ş. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır