Beyşehir’de yükümlüler ara tatilde okulları temizledi

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, ara tatil döneminde Konya’nın Beyşehir ilçesindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.Yürütülen çalışmalar kapsamında okul sınıfları, ortak kullanım alanları ve okul çevresi detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler, ara tatil döneminde Konya’nın Beyşehir ilçesindeki okullarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında okul sınıfları, ortak kullanım alanları ve okul çevresi detaylı şekilde temizlenerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yapılan bakım ve düzenleme faaliyetleriyle öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alması amaçlandı. Yükümlülerin kamu yararına ücretsiz işlerde görevlendirilmesiyle hem topluma katkı sağlanması hem de bireylerin yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.
Yetkililer, yapılan çalışmalarla okulların yeni döneme daha temiz ve sağlıklı şartlarda hazırlandığını belirterek tüm öğrencilere başarılı, sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim dönemi temennisinde bulundu.

Beyşehir’de yükümlüler ara tatilde okulları temizledi 1

Beyşehir’de yükümlüler ara tatilde okulları temizledi 2


