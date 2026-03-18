Dev ortaklık! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları YouTube'dan yayınlanabilecek

Kısa süre önce popüler sosyal medya platformu TikTok ile "Tercih Edilen Platform" anlaşmasına varan FIFA, şimdi de benzer bir anlaşma için online video paylaşım platformu YouTube ile masaya oturdu. Böylece YouTube ve FIFA 2026 FIFA Dünya Kupası için ortaklık kurarak güçlerini birleştirdi.

SEÇİLİ MAÇLAR BAŞTAN SONA YAYINLANABİLECEK

FIFA'nın açıklamasına göre, medya ortakları YouTube kanallarında seçili bazı maçların tamamını yayınlama seçeneğine sahip olacak. Ayrıca bu ortaklar her maçın ilk 10 dakikasını da YouTube kanallarında canlı olarak yayınlayabilecekler.

Buna ek olarak FIFA'nın medya ortakları, özel içerikler hazırlamak için maç görüntülerinin "her açısına" erişim sağlayabilecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Maçlar Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 şehirde oynanacak.