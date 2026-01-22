HABER

Bezos'tan Musk'a "6 terabitlik" meydan okuma: Starlink'in rakibi "TeraWave" duyuruldu!

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın Starlink'ine rakip olacak küresel uydu internet ağı "TeraWave"i resmen duyurdu. TeraWave, saniyede 6 terabite (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunacak. Bu kapsamında ise 5 bin 408 uydu uzaya gönderilecek. İşte detaylar...

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olabilecek küresel uydu internet ağı kuruyor.

TERAWAVE GELİYOR

Blue Origin'den yapılan açıklamada, "TeraWave" adı verilen ağı oluşturmak amacıyla 5 bin 408 uydunun uzaya gönderileceği belirtildi.

Bezos tan Musk a "6 terabitlik" meydan okuma: Starlink in rakibi "TeraWave" duyuruldu! 1

Açıklamada, birbiriyle bağlantılı alçak ve orta yörüngede olacak bu uydularla dünya genelinde internete erişim sağlanmasının ve rakip hizmetlerden daha hızlı şekilde daha çok veri taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

6 TBPS İNDİRME VE YÜKLEME HIZI!

Uydu internet ağının saniyede 6 terabite (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunacağı bilgisi verilen açıklamada, TeraWave uydularının 2027'nin son çeyreğinde fırlatılmaya başlanacağı kaydedildi.

Starlink bireysel müşterilere internet ve telefon hizmetleri sağlarken Blue Origin'in TeraWave uydu ağı, veri merkezlerine, iş yerlerine ve hükümetlere hizmet sağlamayı hedefliyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
uzay Amazon Elon Musk Jeff Bezos SpaceX Starlink Uydu Blue Origin
