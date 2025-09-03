HABER

Biberiye tansiyonu yükseltir mi? Biberiyenin tansiyona etkisi

Şifa kaynağı olması ile bilinen biberiye, aroması ile de hem sağlık alanında hem de mutfakta kendine yer bulmuş olan bitkiler arasında yer almaktadır. Hafızadan cilt sağlığına birçok farklı konuda insan sağlığı için fayda olduğu kabul edilen biberiyenin kozmetik alanında da hatırı sayılır bir yeri bulunmaktadır.

Ferhan Petek

Ballıbabagiller ailesinden olan biberiye, daima yeşil renkte olan odunsu, çalı formunda bir bitkidir. Genel olarak iğneye benzeyen yaprakları ve mavi mor beyaz ve pembe renklerde açabilen çiçekleri bulunmaktadır. Çamsı, yoğun, hafif acı olan aroması ile de tanınan biberiye, çok eski zamanlardan bu yana hem mutfakta hem de geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Özellikle Akdeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan biberiye daha çok et yemeklerinde kullanılmaktadır. Soslara, salatalara, ekmeklere de lezzet katan biberiye, insan sağlığına birçok faydası da bulunan bitkiler arasında yer almaktadır.

Zengin bir içeriğe sahip olan biberiye bitkisinde karnosik asit, rosmarinik asit, antiinflamatuvar bileşikler, güçlü antioksidanlar yer almaktadır. Tüm bu içeriği ile sindirim desteklemeden kan dolaşımını düzenlemeye, odaklanmayı arttırmaktan zihinsel açıklığı arttırmaya birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Bunlar dışında esanslı yağı ile kozmetik alanında, parfümeri ürünlerinde, aroamterapide de yaygın olarak kullanılan hem kültürel açıdan zengin hem de çok yönlü bir bitkidir.

Biberiye tansiyonu yükseltir mi?

Hem bahçede hem de iç mekanlarda evlerde balkonlarda yetiştirilebilen oldukça zahmetsiz olan biberiye bitkisi sağlıklı olarak gelişebilmesi için bazı temel gereksinimler dışında bir şeye ihtiyaç duymaz. Kök sistemi tam olarak geliştikten sonra da kuraklık sorununa karşı tolerans da sergileyebilen biberiye bitkisi düşük bakım ihtiyacı ile çok sık yetiştirilir.

Çeşitli özellikleri ile insan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen biberiyenin en bilinen yararları şu şekildedir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.
  • Kan dolaşımının iyileştirici etkisi vardır.
  • Cilt sağlığını destekler.
  • Saç sağlığını destekler.
  • Antioksidan özellikleri bulunmaktadır.
  • Sindirim sistemini destekleyici özelliktedir.

Kan dolaşımını arttıran ve bu sayede dokulara daha çok besin ve oksijen iletilebilmesini sağlayan biberiye saç dökülmesini azaltan da bir bitkidir. Biberiyenin kan dolaşımı üzerindeki etkisi insan vücudundaki enerji seviyesini de arttırırken tansiyonun dengelenmesi üzerinde de etkilidir.

Biberiyenin tansiyona etkisi nedir?

Lezzeti ve aroması ile mutfakta önemli bir yere sahip olan biberiye bitkisi, kan akışını arttırır. Ayrıca kan dolaşımını artırabilme özelliği sayesinde genel vücut işlevlerinin iyileşmesine de yardımcı olabilmektedir. Bunlar dışında biberiyenin kan damarlarını genişletici etkisi de bulunmaktadır. Tansiyon üzerindeki etkisi de bu noktada devreye girmektedir.

Her ne kadar çok fazla yararı ile bilinse de biberiyenin bazı yan etkileri de olabilmektedir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının dikkatli olması gereken bazı zararları şu şekildedir:

  • Direkt olarak cilde uygulanmaması önerilir. Aksi takdirde ciltte bazı alerjik durumlara ya da tahrişe neden olabilmektedir.
  • Ağız yolu ile direkt olarak tüketilmemesi gerekir. Mide bulantısı, nöbet, kusma gibi yan etkilere neden olabilir.
  • Epilepsi hastalarının nöbetlerini tetikleyebileceği için epilepsi hastalarının tüketmemesi gerekir.
  • Özellikle küçük yaştaki çocuklarda toksik etki gösterebileceği için çocuklara verilmemesi gerekir.
  • Düzenli olarak kullanılacaksa mutlaka doktora danışılması gerekir aksi takdirde kişinin bünyesine ve bazı hassasiyetlerine göre farklı alerjik reaksiyonlar oluşabilir.
  • Fazla tüketilmesi halinde biberiye mide sorunlarına ya da tansiyonda dengesizliklere neden olabilmektedir.
  • Yüksek tansiyon hastalarının dikkatli olması gereken biberiye tansiyonun aniden çıkmasına neden olabilmektedir.
