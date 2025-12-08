Bıçak parası aldığı için 15 yıla kadar hapis talebi ile dava açılmıştı, görevine geri döndü

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan Doç. Dr. M.T.K.’nın yaklaşık 2 bin hastadan toplam 14 milyon lirayı aşkın bıçak parası topladığı iddia edilmişti. Konunun yansıması üzerine Doç. Dr. M.T.K. hakkında 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Açılan davanın ardından Doç. Dr. M.T.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken DÜ’de konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Avukatların yaptığı itirazın ardından M.T.K., geçtiğimiz hafta cezaevinden çıktı. Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası ile açılan dava devam ederken Doç. Dr. M.T.K.’nın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümündeki görevine döndüğü öğrenildi.

Üniversite tarafından açılan soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır