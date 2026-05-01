Bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

Giresun’da önceki akşam iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak, son yolculuğuna uğurlandı.

Bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

Giresun’da önceki akşam iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak, son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun’un merkeze bağlı Pınarçukuru köyünde Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazına yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Konak, Pınarçukuru köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan bıçaklı kavgada Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan N.T. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Aksu bölgesinde önceki akşam meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayla doğrudan ilgisi bulunmayan Utku Konak, kavgayı yatıştırmak ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada gruptan N.T.’nin Konak’ı bıçakladığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi 1

Bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi 2

Bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

