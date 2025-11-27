HABER

Bıçaklı şahıs sokakta karşılaştığı 2 çocuğu yaraladı

Adıyaman’da elinde bıçak olan bir şahıs, sokakta karşılaştığı 2 çocuğu yaralayarak kaçtı.Edinilen bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesinde yaşandı.

Cansu Akalp

Adıyaman’da elinde bıçak olan bir şahıs, sokakta karşılaştığı 2 çocuğu yaralayarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesinde yaşandı. Burhan S. isimli şahıs, iddiaya göre parkın yanında meşrubat içen 15 yaşındaki M.N.K.’yi bacağından bıçakla yaraladı. Bölgeden ayrılan saldırgan, daha sonra Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde karşılaştığı lise öğrencisi olan 16 yaşındaki H.K.’yi de bıçaklayıp kaçtı.
Yaralanan 2 çocuk, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

