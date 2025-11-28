HABER

Biga'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Cansu Akalp

Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince narkotik suçlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler neticesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında gerçekleştirilen aramalarda 139,79 gram metamfetamin, 20 adet extasy ele geçirildi. Dosya sonlandırılması neticesinde Biga'da bulunan 3 hedefe ait 4 adrese operasyon düzenlenerek şüpheliler yakalandı.

Haklarında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Biga uyuşturucu
