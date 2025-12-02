HABER

Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Kayseri’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan 2 sanığa ayrı ayrı 18 yıl 9’ar ay hapis ve 187 bin 500'er lira adli para cezası verildi.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Y.P. ve B.E.’nin yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tedavi gördüğü belirtilen B.E. katılmazken, tutuklu sanık Y.P. ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Y.P. uyuşturucu ticareti yapmadığını, sadece içici olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

18 YIL 9’AR HAPİS

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti 2 sanığa ayrı ayrı uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile 18 yıl 9’ar hapis ve 187 bin 500’er lira para cezasına hükmetti.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

