HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Biga’da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangın, Biga ilçesi Esentepe Mahallesinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Biga’da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Biga’da ev yangını 1

Yangın, Biga ilçesi Esentepe Mahallesinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri yangın sırasında binayı boşaltırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaralanan ya da dumandan etkilenen olmayan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Biga’da ev yangını 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandıOtoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandı
Elazığ’da dolu yağışıElazığ’da dolu yağışı

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.