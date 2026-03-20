Bigadiç Devlet Hastanesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Başhekim Dr. Barbaros Baysal öncülüğünde düzenlenen bayramlaşma programı ilgi gördü.

Bigadiç Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yılmaz Tek yaptığı paylaşımda. "Başhekimimiz Dr. Barbaros Baysal ve hastane idarecilerimizin katılımıyla hastanemizde bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Tüm birimlerimizi ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelen yöneticilerimiz, bayramın getirdiği huzur ve mutluluğu paylaştı. Sağlık hizmetlerini özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarımızın bayramını bir kez daha kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA