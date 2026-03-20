Bilecik bayram sabahına beyaz örtüyle uyandı

Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ilçe halkını bayram sabahına bembeyaz bir manzara ile karşıladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Pazaryeri’ni adeta kartpostallık görüntülere bürürken, vatandaşlar bayram namazına beyaz örtü altında gitmenin şaşkınlığını ve huzurunu bir arada yaşadı. Baharın gelişi beklenirken gelen kar, bayrama farklı bir atmosfer kattı. Kar yağışı Dülgeroğlu, Esemen, Bozcaarmut, Sarıdayı, Nazifpaşa ve Bahçeşultan köylerinde aralıklarla devam ederken, yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan bayram sabahına karla uyanan Pazaryeri’nde ortaya çıkan manzara, hem şaşırttı hem de büyüledi. Vatandaşlar bu nadir yaşanan bayram sürprizini fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.



