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Bilecik Kurtköy'deki yangın kontrol altında

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan ve Kurtköy'e kadar ulaşan orman yangını, gece boyunca süren yoğun çalışmalar sonucunda büyük oranda kontrol altına alındı. Vali Sözer, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bilecik Kurtköy'deki yangın kontrol altında
Devrim Karadağ

Bilecik'te dün öğle saatlerinde Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın, bölgede büyük bir paniğe yol açarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına karadan müdahale eden ekipler, havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD ve UMKE ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti. Vali Sözer, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Uçak ve helikopterlerin gün boyunca havadan yaptığı müdahalenin ardından, gece boyunca arazözler ve iş makineleriyle karadan çalışmalar aralıksız devam etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaya ve herhangi bir duman veya alev görülmesi halinde derhal yetkililere bildirmeye çağırdı.

Bilecik'teki orman yangını, ekiplerin gece boyunca süren yoğun çabalarıyla kontrol altına alınarak büyük bir felaketin önüne geçildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatılacak. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları anız yakma konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik orman yangını
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