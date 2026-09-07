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Bilecik polisi bir tırda bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik’te polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bilecik polisi bir tırda bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik’te polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından bir tırda yapılan aramada bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik polisi bir tırda bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi 1

Bilecik polisi bir tırda bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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