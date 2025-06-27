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Bilecik sınırlarına ulaşan Sakarya'daki yangın yerleşim bölgesini tehdit ediyor! Çok sayıda kişi tahliye edildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını 11 saattir devam ediyor. Alevler Bilecik'e de ulaştı, her iki kentte de alarm durumuna geçildi. Yangının yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.

Bilecik sınırlarına ulaşan Sakarya'daki yangın yerleşim bölgesini tehdit ediyor! Çok sayıda kişi tahliye edildi

Sakarya'da 11 saat önce başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi’nde 5 hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

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SAKARYA'DA BAŞLAYAN YANGIN BİLECİK'E ULAŞTI

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını kaydetti. Gölpazarı ilçesinde yangının etkili olduğunu, bu kapsamda Köprücek, Kavak ve bazı köylerdeki vatandaşları hayvanlarıyla tahliye ettiklerini belirten Vali Sözer, "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda da gerekli tedbirlerimizi ekibimizle birlikte alıyoruz.

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Tüm kamu kurumları ekipmanlarıyla Bilecik'te, özellikle Gölpazarı ilçemizde tedbirleri aldı. Umut ediyoruz ki rüzgarın şiddetinin azalmasıyla hem karadan hem havadan devam eden tedbirlerimiz daha etkili hale gelecektir" dedi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR

AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Geyve ve Taraklı belediyelerine bağlı ekipler ile Bilecik ve Göynük itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

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(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bilecik Sakarya orman yangını
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