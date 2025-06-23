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Bilecik’te 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Bilecik’te aralarındaki miras davası yüzünden 1 kişiyi sırtından bıçaklayarak ölümüne neden olan şahıs yakalandı.

Bilecik’te 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Olay, cumartesi günü saat 20.00’de Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras yüzünden anlaşmazlık olan Veli Yetim ile yeğeni Oğuzhan Gündüz (27) tartışma başladı. Tartışma sonrası evine dönen Yetim’i yeğeni ’arabam arızalandı’ diyerek yeniden çağırdı. Bu esnada bir daha evden aşağı inen Veli Yetim’in arkasından gelen Oğuzhan Gündüz, Yetim’i bıçaklayarak olay yerinden aracıyla kaçmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Veli Yetim olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANMASI KISA SÜRDÜ

Olay ardından harekete geçen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Güvenlik kameralarını geniş çaplı inceleyen ekipler, Oğuzhan Gündüz’ü merkeze bağlı Kavaklı köyü civarında cinayet bıçağı ile yakaladı. Şahıs emniyetteki ilk sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Bilecik
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