Bilecik'te 187 sürücüye trafik cezası yazıldı

Bilecik'te polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, 187 sürücüye çeşitli gerekçelerle trafik cezası kesildi.

Bilecik'te 187 sürücüye trafik cezası yazıldı

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Sakarya Nehri kenarında denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan kontroller sonucunda; trafik işaret ve levhalarına uymamak, ters yönde araç kullanmaktan 166 adet, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kask takmaması ve diğer benzer ihlallerden 14 adet, ehliyetsiz araç kullanmak veya kullandırmaktan 3 adet, trafik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 2 adet, belirtilen alanlar dışında park etmekten 1 adet ve yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı tanımamaktan 1 adet trafik cezası yazıldı. Çalışmalarda, toplam 187 sürücüye cezai işlem uygulandı. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurgulandı. Vatandaşlara trafik kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulunan emniyet güçleri, 'Bir Kural Bir Ömür' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

(İHA)

Bilecik
