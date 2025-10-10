HABER

Bilecik'te akılalmaz saldırı! Araçla husumetlilerinin arasına dalıp...

Dün Bilecik'te kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Husumetli olduğu öğrenilen iki taraftan birisi mahkeme çıkışı karşı tarafın üzerine araçla daldı. Yaşanan korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi.

ARACI HUSUMETLİLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı. O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

