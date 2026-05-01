Bilecik’te bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bilecik’te bir araçta yapılan aramada bin 900 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bir araçta yapılan aramada bin 900 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında ‘Kaçakçılık ve Petrol Piyasası Kanunları’na muhalefet’ suçu kapsamında işlem başlatıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

