Marmaray'da yeni dönem! 2 gün sonra başlıyor

Marmaray hattında daha önce sadece cuma ve cumartesi günleri yapılan ek seferlerin, 3 Mayıs 2026 itibarıyla haftanın yedi günü uygulanacağı duyuruldu.

Marmaray'da yeni dönem! 2 gün sonra başlıyor
Cansu Çamcı

Marmaray işletmesi tarafından yapılan duyuruya göre, sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi. Mevcut durumda yalnızca hafta sonu gece saatlerinde sunulan ek sefer hizmeti, yolcu yoğunluğu ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) bağlantıları dikkate alınarak tüm haftayı kapsayacak şekilde genişletildi.

DEMİRYOLU HATLARI ARASI ENTEGRASYON

Yeni düzenleme, özellikle Ankara-İstanbul hattında seyahat eden yolcuların aktarma süreçlerini etkiliyor.

Ankara’dan saat 19.50’de hareket eden ve gece 23.58’de Söğütlüçeşme istasyonuna varan YHT yolcularının, Marmaray hattına bekleme süresi olmadan geçiş yapabilmesi amaçlanıyor.

Bu adımla, şehirler arası ve şehir içi raylı sistemler arasındaki bağlantının sürekliliği sağlanmış olacak.

SEFER SAATLERİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak devreye alınacak takvime göre ek seferlerin kalkış saatleri şu şekildedir:

Gebze’den Halkalı yönüne: 23.20

Halkalı’dan Gebze yönüne: 23.28

Yapılan bu değişiklikle birlikte, Marmaray hattındaki gece son seferleri haftanın her günü aynı saatlerde gerçekleştirilecek.

Marmaray da yeni dönem! 2 gün sonra başlıyor 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs’ta kar sürpriziKocaeli’nin yüksek kesimlerinde 1 Mayıs’ta kar sürprizi
Kastamonu’da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandıKastamonu’da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

