Bilecik’te durdurulan araçtan şaşırtan hırsızlık çıktı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yol kontrol faaliyetinde durdurulan araçtan şaşırtan hırsızlık çıktı.

Bilecik'te durdurulan araçtan şaşırtan hırsızlık çıktı

Edinilen bilgilere göre, dün gece Bilecik’in Söğüt ilçesinde Küre-Hamitabat köy yolu istikametinde 4. Trafik Jandarması Timi ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan 42 AOJ 262 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsünün Bahattin A. olduğu tespit edilirken, yapılan kontrollerde araç içerisinde elektrik direğine ait demir parçalarının kesilmiş halde bulunduğu tespit edildi. Şahsın, söz konusu demirleri ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle kesip satmak amacıyla aldığını söyledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bilecik
