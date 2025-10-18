HABER

Bilecik'te Hamsu Köprüsü araç trafiğine açıldı

Bilecik'te sabah saatlerinde trafiğe kapatılan Hamsu Köprüsü ulaşıma açıldı. Bilecik Valisi, "Bilecik’imizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Sabah saat 07.00’da araç ve yaya trafiğine kapatılan Hamsu Köprüsü, bugün saat 18.00 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprünün yapım çalışmaları planlandığı şekilde devam etmektedir. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

"BİLECİK’İMİZİN ULAŞIMINI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Yapılan çalışmaları yakından takip eden ara ara çalışma yerine giden AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İlimizin önemli ulaşım noktalarından biri olan Hamsu Köprüsündeki yapım çalışmalarını saat 24:00’a kadar yapılması planlanırken, köprümüz, bugün saat 17.30 itibarıyla inşallah trafiğe açıldı. Hava şartlarının uygun seyretmesiyle birlikte, çalışmaların Kasım ayı ortalarında tamamlanması hedefleniyor. Bilecik’imizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

