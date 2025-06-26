HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik'te huzurevinde kalan 83 yaşındaki kadının uçma hayali gerçeğe dönüştü

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy'un uçma hayali, kurumun girişimleriyle gerçeğe dönüştürüldü.

Bilecik'te huzurevinde kalan 83 yaşındaki kadının uçma hayali gerçeğe dönüştü

Merkezde kalan yaşlılara "21 yaşına dönsen ne yapardın?" çalışması yapıldı.

Farklı konularda görüşlerini belirten yaşlılardan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, "21 yaşına geri dönsem uçak kullanmak isterdim" cevabını verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Türksoy'un isteğini yerine getirmek için İnönü Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezi ile irtibat kurdu.

Talebin kabul olması üzerine Türksoy, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek ve görevlilerle THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne gitti.

Türksoy, burada Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörü Ali Zaimoğlu koordinesinde planörle uçuş gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Türksoy'un isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Huzurevinde kalanların, genç yaşlardaki hayallerini öğrenmek için bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Büyüklerimizden 'Okumak isterdim, dünya güreş şampiyonu olmak isterdim, oto atölyesi açmak isterdim, musiki sanatçısı olmak isterdim' gibi cevaplar aldık. 83 yaşındaki Mürüvvet teyzemiz uçak kullanmak istediğini dile getirmesi üzerine İnönü THK Havacılık Eğitim Merkezi ile irtibat kurduk ve hayalini gerçekleştirdik. Kendisi planörle uçuş yaptı ve kullandı. Onun mutluluğu, bizleri daha çok mutlu etti. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da apartmanda çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendiAksaray'da apartmanda çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi
Tekirdağ'da karaya oturan gemide inceleme yapıldıTekirdağ'da karaya oturan gemide inceleme yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'a Real Madrid'in defansı önerildi...

G.Saray'a Real Madrid'in defansı önerildi...

En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' sözleri! 'Seyyanen zamla...'

En düşük emekli maaşı için '20 bin TL' sözleri! 'Seyyanen zamla...'

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

Trump "Yok edildi" demişti! Görüntüler paylaşıldı, ABD Başkanı'ndan yeni açıklama

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! İkisi de kalp krizinden öldü

Caninin sözleri çileden çıkardı

Caninin sözleri çileden çıkardı

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.