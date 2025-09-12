HABER

Bilecik'te kırsal kalkınma yatırımlarına destek sürüyor

Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kırsal kalkınma yatırımlarına destek ziyaretlerini sürdürüyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında destek alan bir gıda üretim tesisini inceledi. Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesise yapılan ziyarette İl Müdürü Ayvalık'a teknik personel de eşlik etti.

Heyet, üretim kapasitesi, yürütülen faaliyetler, hijyen uygulamaları ve gıda güvenilirliği konularında yerinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Çetin Ayvalık, Bakanlık desteklerinin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım süreçlerine büyük katkı sağladığını belirtti. Desteklerle büyüyen işletmelerin hem yerel ekonomiye hem de istihdama önemli katkılar sunduğunu vurguladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

