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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere; dün gece Bilecik - Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 34 KD 4853 otomobil sürücüsü Ramazan K., Bozüyük ilçesi Baharözü mahallesinde bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kontrolden çıkan bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücü Ramazan K. yaralanırken, araç içinde yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Semra Aydın hayatını kaybetti. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Semra Aydın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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kaza
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