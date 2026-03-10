HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik- YHT- Şehirler Arası Otobüs Terminali karayolu TOKİ Spor Salonu önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolu üzerinde seyir halindeki S.M. idaresindeki ile İ.C. idaresindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasından yolcu olarak bulunan F. Y., (19) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil sağlık servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahkemede ortalık karıştıMahkemede ortalık karıştı
Türkiye'de Patriot var mı, hangi illerde var?Türkiye'de Patriot var mı, hangi illerde var?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.