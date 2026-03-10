Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik- YHT- Şehirler Arası Otobüs Terminali karayolu TOKİ Spor Salonu önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolu üzerinde seyir halindeki S.M. idaresindeki ile İ.C. idaresindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasından yolcu olarak bulunan F. Y., (19) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil sağlık servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır