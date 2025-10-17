HABER

Bilecik'te otmobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü Yiğit Et Önü mevkiinde meydana geldi. Enes G. idaresindeki otomobil, Bilecik yönünden Osmaneli istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Yasin G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler Enes G. ve Yasin G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mert G. ve Ayberk A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince adli tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
