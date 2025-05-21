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Bilecik’te sırtında bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Bilecik’te 2 kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi sırtından bıçakla ağır yaralandı.

Bilecik’te sırtında bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Olay, dün gece Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şelale mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; S.A. ile A.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma birden kavgaya dönüşürken, S.A. yanındaki bıçak ile A.D.’yi sırtından bıçakladı. Olay yerine çok sayıda emniyet güçleri sevk edilirken, S.A. elindeki bıçakla teslim oldu. Yaralanan A.D. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayatı tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, S.A. gözaltına alındı. İlk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A. Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bilecik’te sırtında bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Bilecik
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