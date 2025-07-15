Bilecik'te tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Osmaneli Otogar mevkiinde kaza meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halindeki Mehmet D. idaresindeki tır, bölünmüş yola giriş yapacağı esnada Sakarya istikametine dönüş yapan İsa Daş'ın idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü İsa Daş ile araç içinde yolcu olarak bulunan S.D. ve M.S.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Osmaneli ve Bilecik'teki hastanelere sevk edildiler. İsa Daş'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır